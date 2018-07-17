بالفيديو.. وزير أردني سابق يطرد سيدة من ندوة سياسية لمقاطعتها مستشار الرئيس الفلسطيني

أقدم وزير الأوقاف الأردني السابق، هايل الداود، على طرد سيدة من ندوة أقامها حزب الوسط الإسلامي الأردني في مقره بالعاصمة عمان، الثلاثاء، استضاف خلالها المستشار الديني للرئيس الفلسطيني محمود الهباش.

وخلال حديث الهباش عن صفقة القرن وذكره قطاع غزة، قاطعته، السيدة قائلة “أنت لا تملك الحق في الحديث عن قطاع غزة، أنت من الأشخاص الذين طلبوا عدم رفع العقوبات عنه”.

وسرعان ما تدخل الداود الذي كان يدير الحوار، وأقدم على مطالبة السيدة بمغادرة القاعة، مصممًا على عدم إكمال الحوار قبل مغادرتها.

وتداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة طرد السيدة التي قاطعت الهباش.

وكان حزب الوسط الإسلامي بحسب ما ذكره موقع “سرايا” المحلي، تلقى تهديدات من مجهولين، عقب إعلانه استضافة مستشار الرئيس الفلسطيني الهباش.