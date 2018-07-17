مقتل قائد في الشرطة الاتحادية بكركوك العراقية

قتل آمر فوج في الشرطة الاتحادية، مساء الثلاثاء، في تفجير عبوة ناسفة بمحافظة كركوك شمال البلاد.

وفي حديث للأناضول، قال النقيب في شرطة المحافظة، حامد العبيدي، للأناضول، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، أثناء قيام قوة تابعة للشرطة الاتحادية بمهمة تفتيش في قضاء داقوق (45 كم جنوب مدينة كركوك).

وأضاف “العبيدي” أن الانفجار تسبب بمقتل آمر الفوج الأول في اللواء 16 من الشرطة الاتحادية، دون الإشارة إلى اسمه.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة وتفجير عبوات على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.