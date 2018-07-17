مقتل 10 مدنيين جراء قصف للنظام السوري على مدرسة في القنيطرة‎

قتل 10 مدنيين بينهم أطفال، في قصف بالبراميل المتفجرة نفذته مروحيات تابعة للنظام السوري يوم الثلاثاء، على مدرسة تؤوي نازحين في ريف القنيطرة جنوبي غربي البلاد.

وأفادت مصادر طبية بأن 10 مدنيين قتلوا بينهم أطفال، وجرح عشرات في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة “عين التينة” بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن القتلى من النازحين من ريف درعا الشمالي، الذين هربوا من بلداتهم إلى ريف القنيطرة للنجاة من قصف النظام السوري.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات النظام تقدمها باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان المحتل من قبل إسرائيل.

وسيطرت قوات النظام السوري، الثلاثاء، على بلدة “مسحرة” التي تبعد 15 كيلومترًا عن الشريط الحدودي، بعد أن سيطرت أمس على بلدة الحارة بريف درعا الشمالي.

ومع تقدم النظام، لم يبق تحت سيطرة المعارضة في محافظة درعا سوى بلدة “نوى” بريف المحافظة الغربي، وسط توقعات بأن تواصل قوات النظام محاولاتها للتقدم باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان.