إسرائيل تمهل حماس “72 ساعة” لوقف إطلاق البالونات الحارقة

ذكر موقع “راوتر” العبري مساء الإثنين، بأن إسرائيل أمهلت حركة حماس 72 ساعة فقط لوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وذكر الموقع، أنه إنذار نهائي من الحكومة الإسرائيلية لحركة حماس، قبل اللجوء إلى خيارات أخرى تستهدف القطاع.

ووفقًا للموقع الإسرائيلي، فقد نقلت الرسالة من خلال المخابرات المصرية لكبار مسؤولي حركة حماس في قطاع غزة، حيث تضمنت الرسالة أن إسرائيل ستشرع في حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة وبدعم دولي.

وقرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة “كرم أبو سالم” بشكل كامل بدءًا من الغد وتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال، فيما أعلنت السلطات المصرية بأن معبر رفح سيغلق بسبب خلل فني حتى إشعار آخر.