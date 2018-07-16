احتجاجات العراق.. الشرطة تفتح النار على المتظاهرين في كربلاء (فيديو)

فتحت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الإثنين، النار على محتجين تظاهروا في محافظة كربلاء جنوبي بغداد، وفق ما أفادت تقارير إخبارية.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة إطلاق قوات الأمن النار على محتجين في المحافظة.

القوات الأمنية تطلق النار لمنع تحشد المتظاهرين في #كربلاء ومحتجون يطالبون عناصر الجيش العراقي بالانضمام إليهم pic.twitter.com/9RH2gYketm — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 16, 2018

وكان عشرات العراقيين تظاهروا وسط كربلاء، اليوم، وقاموا بقطع شارع رئيسي أمام مبنى المحافظة، حسبما أفادت قناة “السومرية نيوز”.

ونقلت “السومرية” عن مراسلها هناك قوله: إنّ “العشرات من المواطنين تظاهروا وسط محافظة كربلاء؛ للتعبير عن سخطهم بسبب سوء الخدمات والنقص في تجهيز الطاقة الكهربائية”.

كما أفادت بأنّ وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، وصل إلى محافظة كربلاء على رأس قوة كبيرة، وأنّه “عقد اجتماعًا أمنيًا في قيادة الشرطة لبحث الأوضاع الأمنية بالمحافظة والتظاهرات التي يشهدها الشارع الكربلائي”.

إلى ذلك، اتهم محتجون في المحافظة الأحزاب السياسية الحاكمة بالفشل في تقديم أيّ شيء للمواطن خلال الخمسة عشر عامًا المنصرمة، الأمر الذي دفعهم للخروج بعد الوعود التي سموها بالكاذبة.