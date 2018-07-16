العثور على جثث 8 مهاجرين في شاحنة غرب ليبيا

قالت السلطات الليبية، إنها عثرت اليوم الإثنين، على جثث 8 مهاجرين منهم 6 أطفال لقوا حتفهم اختناقًا من أبخرة بنزين أثناء تكدسهم داخل شاحنة (براد) في غرب البلاد.

وقالت مديرية الأمن في مدينة زوارة غرب البلاد في بيان، إن السلطات عثرت على 90 آخرين في حالة حرجة داخل الشاحنة، ونقلتهم إلى أحد المستشفيات المحلية للعلاج.

وأوضح البيان، أن المهاجرين كانوا من عدة بلدان عربية، ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء وباكستان وبنغلادش، وأنهم كانوا داخل الشاحنة المخصصة لنقل اللحوم أو الأسماك، والتي عثرت عليها السلطات على مشارف زوارة القريبة من مجمع مليتة للنفط والغاز، التي تقع على بعد نحو 110 كيلومترات من العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية الأمن: “نتيجة لطول الوقت تعرضوا للاختناق، فتوفي منهم 8 من بينهم 6 أطفال وامرأة واحدة وشاب في مقتبل العمر” مضيفة، أن السلطات عثرت أيضًا على عدة جالونات من البنزين داخل الشاحنة.

ونشرت صور 9 عبوات بنزين كانت داخل الشاحنة، ومجموعة من سترات الإنقاذ التي كان سيجري على الأرجح استخدامها خلال عملية لعبور البحر المتوسط على متن أحد القوارب.

وعلى مدى الأيام الماضية، سجلت درجات الحرارة في شمال غرب ليبيا نحو 35 درجة مئوية.

واستغل المهربون الفوضى التي انزلقت إليها ليبيا، لنقل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا على مدى السنوات الأربع الماضية، غير أن عدد المهاجرين انخفض منذ الصيف الماضي بسبب حملة تدعمها إيطاليا ضد شبكات التهريب.