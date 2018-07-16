النظام السوري يتقدم بريف درعا ويقترب من الحدود مع الجولان المحتل

سيطرت قوات النظام السوري، يوم الإثنين، على مدينة “الحارة” في ريف محافظة درعا الشمالي، جنوبي البلاد، وذلك ضمن محاولتها التقدم باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.

وسبق أن سيطرت قوات النظام على مدينة درعا وأجزاء واسعة من ريفها الشرقي، كما انتشرت قواته على الحدود السورية الأردنية، بعد اتفاق بين روسيا والمعارضة ينص على أن تسلم الأخيرة سلاحها، وانتشار الشرطة العسكرية الروسية في مناطق سيطرة المعارضة.

وفي تصريحات متفرقة، قالت مصادر في المعارضة، إن قوات النظام دخلت، اليوم، مدينة الحارة التي تبعد 20 كلم عن الشريط الحدودي، بعد معارك وقصف على محيطها، فيما تستمر المعارك في تلة المدينة.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام السوري شنت، أمس الأحد، هجومًا عنيفا على بلدة “مسحرة” بريف القنيطرة الشرقي، على بعد نحو 15 كيلومترًا من الشريط الحدودي، ضمن المسعى ذاته.

ولفتت إلى أن البلدة شهدت قصفًا عنيفًا بصواريخ أرض أرض، وراجمات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، حيث تقدمت قوات النظام.

ووفق المصادر نفسها، شن مقاتلو المعارضة، ظهر الأمس، هجومًا معاكسًا، واستعادوا القسم الأكبر من النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام، كما قتلوا نحو 20 من قوات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء.

وعقب تراجعها، استهدفت قوات النظام مسحرة بعشرات الغارات الجوية، لتكون هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها مناطق ريف القنيطرة بالقصف الجوي منذ أربع سنوات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الفائت، إنه “لا توجد مشكلة بين بلده ونظام الرئيس السوري بشار الأسد”، مشددًا في الوقت ذاته على “ضرورة إخراج القوات الإيرانية من سوريا”.

وأضاف: “ليست لدينا مشكلة مع نظام الأسد، فعلى مدى 40 عامًا لم يتم إطلاق رصاصة واحدة من مرتفعات الجولان”.