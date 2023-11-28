الأمراض تهدد سكان غزة أكثر من القصف

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، الثلاثاء، إن عددا كبيرا من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض أكثر من القصف وذلك إذا لم يتم إصلاح النظام الصحي في القطاع بسرعة، محذرة من زيادة حالات الإصابة بالأمراض المعدية والإسهال بين الأطفال.

وتقول السلطات الصحية في غزة، التي تعتبرها الأمم المتحدة مصدرا موثوقا به، إنه تأكد مقتل أكثر من 15 ألف شخص في القصف الإسرائيلي بغزة، حوالي 40% منهم من الأطفال، ويخشى مقتل أعداد كبيرة أخرى تحت الأنقاض.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس بعدما اجتاز مسلحوها السياج الحدودي وقتلوا حوالي 1200 شخص واقتادوا 240 رهنية إلى غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وذكرت هاريس في إفادة صحفية للأمم المتحدة بجنيف أنه "في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض أكثر حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي".

وشددت على "المخاوف من زيادة تفشي الأمراض المعدية وخاصة أمراض الإسهال مع زيادة معدل إصابة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات فما فوق عن المستويات الطبيعية بأكثر من 100 مثل بحلول أوائل نوفمبر تشرين الثاني"، مؤكدة أن "كل الناس في كل مكان لديهم احتياجات صحية ماسة الآن لأنهم يتضورون جوعا ولأنهم يفتقرون إلى المياه النظيفة وهم مكدسون مع بعضهم البعض".