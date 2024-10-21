العاهل البحريني يلتقي في المنامة وزير خارجية إيران

التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد أن وصل الأخير مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الوزير "عباس عراقجي التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني".

وأشار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أنه "أجريت محادثات مثمرة وبناءة بشأن التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف المساعي لحماية أمن واستقرار المنطقة في ظل اشتداد المجازر والاعتداءات، التي يرتكبها الكيان الصهيوني لا سيما في غزة ولبنان".

بدورها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إنه جرى خلال اللقاء بحث أمور التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد للوصول إلى حلول سلمية.

وتأتي زيارة عراقجي إلى المنامة في وقت قطعت فيه العلاقات الدبلوماسية بين إيران والبحرين منذ أكثر من 8 سنوات ونصف السنة، لكن قبل بضعة أشهر، أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية بدء المفاوضات لاستئناف العلاقات بين البلدين.

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وتأتي زيارة البحرين استمرارًا لجولات الوزير عراقجي الإقليمية ومشاوراته الإقليمية وسط تصاعد المخاوف من هجوم انتقامي إسرائيلي، ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقبل سفره إلى البحرين، كان الوزير عراقجي قد سافر إلى لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وعمان والأردن ومصر وتركيا.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق يوم غد الثلاثاء إلى الكويت، بحسب ما ذكر بقائي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.