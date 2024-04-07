إندبندنت: "قواعد الاشتباك غير الواضحة" وراء استهداف عمال الإغاثة في غزة

وبحسب الصحيفة فإن غزة تعيش حالة فراغ في السلطة سببته الحرب الإسرائيلية، في غياب أجهزة حماس المسؤولة عن الأمن خشية استهدافها، وعدم تمكن السلطة الفلسطينية من لعب أي دور إداري وتنظيمي حالي.

وقالت الصحيفة إن ذلك كله تسبب في إيجاد واقع فوضوي، غير خاضع للرقابة والحماية المدنية، تنتشر فيه بعض العصابات المسلحة بطريقة تُهدد قوافل المساعدات وتُعرض المدنيين الساعين خلفها لكوارث مثلما حدث سابقًا عند دوار الكويت وحادثة المطبخ العالمي الأخيرة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وأشارت إلى أن هناك ارتباكًا وذعرًا أوسع نطاقًا بشأن الفصائل المسلحة العاملة داخل غزة، مع اختطاف المساعدات، ما يزيد من انعدام الأمن.

ولفت تقرير للصحيفة إلى أن إسرائيل تُشجع بعض الميليشيات العشائرية على تولي الفراغ الأمني الذي نشأ في المناطق التي طُردت منها حماس.

وتُفيد بعض التقارير بأن الحكومة الإسرائيلية تُخطط لمنح عقود لشركات أمنية أجنبية خاصة، يمولها المجتمع الدولي، لحماية الشحنات الإنسانية من النهب والاختطاف على أيدي عصابات انتشرت في غزة التي ينعدم فيها القانون.

وخلُص التقرير إلى أنه في ضوء الضغوط الأمريكية والدولية للسماح بدخول المزيد من المساعدات وقبول إسرائيل بفتح معبر إيرز/ بيت حانون وحتى استخدام ميناء أسدود، يتوقع أن يعود عدد الشاحنات التي تدخل القطاع إلى سابق عهده، 500 شاحنة يومياً.

وفي حال استمرار العيوب الأساسية في الحرب وطريقة سيرها، فإن مزيدًا من أعمال النهب والفوضى وانعدام الأمن سيتكرر بفعل رغبة الميليشيات المسلحة المستحدثة، في وصفة ستحول غزة إلى مقديشو جديدة، بفرض سيطرتها والاستيلاء على معظم المساعدات الإنسانية.