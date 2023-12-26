انضمام 368 من جنود الجيش السوداني لقوات الدعم السريع في غرب كردفان
أعلنت قوات الدعم السريع العسكرية في السودان، يوم الثلاثاء، انضمام 368 جنديًا من الجيش السوداني إلى صفوفها بولاية غرب كردفان.
وقالت القوات على منصة "إكس" إن القوة المنضمة لها انشقت من قيادة الفرقة "22" في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، معتبرة أنها "انحازت لخيار الشعب بالاستجابة لنداء قائد قوات الدعم السريع".
وسبق أن أعلنت قوات الدعم السريع، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انضمام 3707 عسكريين، بينهم 8 ضباط كبار من الجيش، إلى صفوفها، من الفرقة "22" في مدينة بابنوسة ومناطق "بليلة والتبون والستيب"، بولاية غرب كردفان.
وتسود حالة من التوتر في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، التي تحتضن مقر قيادة الفرقة "22" التابعة للجيش، وسط مخاوف من مهاجمة قوات الدعم السريع للمدينة.
وكان الجيش قد سحب كل قواته المنتشرة في ولاية غرب كردفان إلى مقر قيادة الفرقة "22"، كما استضافت مدينة بابنوسة بعضًا من قوات الجيش المنسحبة من مدينة الضعين شرق دارفور.
واتسعت رقعة الحرب في السودان لتشمل ولايات "الجزيرة وسنار والنيل الأبيض"، إضافة إلى 9 ولايات سابقة، هي: "الخرطوم، وخمس ولايات في دارفور، وثلاث في كردفان".
وخلفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المندلعة منذُ الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، أكثر من 12 ألف قتيل، وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.