انضمام 368 من جنود الجيش السوداني لقوات الدعم السريع في غرب كردفان

أعلنت قوات الدعم السريع العسكرية في السودان، يوم الثلاثاء، انضمام 368 جنديًا من الجيش السوداني إلى صفوفها بولاية غرب كردفان.

وقالت القوات على منصة "إكس" إن القوة المنضمة لها انشقت من قيادة الفرقة "22" في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، معتبرة أنها "انحازت لخيار الشعب بالاستجابة لنداء قائد قوات الدعم السريع".