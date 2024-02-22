القوات الأمريكية تدمر صواريخ ومنصة إطلاق ومسيّرة حوثية في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، توجيه 4 ضربات ضد مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي استهدفت صواريخ كروز ومنصات إطلاق وطائرة مسيّرة هجومية.

وقالت القيادة في بيان: "في 21 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 ضربات دفاعية ضد 7 صواريخ كروز مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ باليستية ومسيّرة هجومية".

وأضاف البيان أن "الصواريخ كانت معدة للإطلاق نحو البحر الأحمر من مناطق الحوثيين، وتم تدميرها بعد التأكد من أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".