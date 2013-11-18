مناورات بحرية بين مصر والسعودية

أكد اللواء حسن فلاح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا البحري يستعد لاستقبال 3 سفن حربية سعودية الإثنين وهي سفن "الرياض" و"ينبع" و"مكة"، فى إطار المشاركة فى التدريبات والمناورات الحربية مع القوات البحرية المصرية. ومن المقرر استمرار وجود السفن داخل مصر لمدة 10 أيام.

واستعدت سلطات ميناء سفاجا لاستقبال السفن الحربية، وكثفت القوات البحرية وأمن الموانىء من الاجراءات الأمنية لاستقبال السفن الحربية السعودية.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، عبدالرحيم مصطفى، بأن اللواء حسن فلاح رئيس الهيئة قرر رفع درجة الاستعداد والطوارئ بموانىء البحر الأحمر إحترازياً لتأمينها قبل فعاليات ذكرى شارع محمد محمود الثلاثاء.

وتغادر الإثنين الميناء سفينة الإمداد الحربية الروسية العملاقة بوس بوتوم متجهة إلى عرض البحر لاستكمال برنامجها بعد إنتهاء التدريبات مع القوات البحرية المصرية، وتم وضع برنامج ترفيهي لطاقم السفينة الحربية وعددهم 90 شخص.