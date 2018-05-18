لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنتهِ

قال وزير الخارجية الروسي إن مهمة بلاده في سوريا لم تنتهِ بعد، مؤكدًا على أن وجودها العسكري هناك مستمر طالما أن نظام الأسد يحتاج إليه.

وأضاف لافروف في تصريحات لصحيفة أرجنتينية، اليوم الجمعة، أن “العسكريين الروس منتشرون في سوريا منذ 2015 بدعوة من النظام السوري”، مشيرًا إلى أن “بلاده سحبت في كانون الأول/ديسمبر 2017 الجزء الأكبر من المجموعة العسكرية الروسية من الأراضي السورية”.

وأفاد الوزير الروسي بأن “مهمة روسيا في سوريا لم تنتهِ، وفي هذا السياق المنطقي الانطلاق من أن وجودنا في سوريا سيستمر طالما احتاجت إليه القيادة السورية”.

تصريحات لافروف تأتي غداة تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع بشار الأسد، قال فيها إنه “بعد بدء العملية السياسية في البلاد لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا”.

وبالرغم من قرار روسيا تقليص قواتها في سوريا، إلا أنها لا تزال تحتفظ في القواعد العسكرية السورية بـ 24 طائرة حربية قادرة على حمل أسلحة دمار شامل.

ووفقًا لمعلومات صرّحت بها مصادر غربية، فإن موسكو قامت بعد الإعلان عن اعتزامها تقليص قواتها في سوريا، في 13 آذار/مارس الماضي، بإعادة 20 مقاتلة وطائرة نقل جنود واحدة إلى روسيا، يومي 15 و16 من الشهر نفسه.