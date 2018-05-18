عدا إيران.. مقتدى الصدر يلتقي سفراء الدول المجاورة للعراق (صور)

التقى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر سفراء دول تركيا والأردن والسعودية وسوريا والكويت، وذلك ضمن المساعي الرامية لتشكيل الحكومة العراقية.

وذكر بيان لمكتب الصدر، نشر على موقعه الرسمي، أن الأخير التقى، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من سفراء دول الجوار هم كل من سفير الجمهورية التركية فاتح يلدز، والسفير الأردني منتصر الزعبي، وسفير المملكة العربية السعودية عبدالعزيز الشمري، وسفير سوريا سطام الدندح، والسفير الكويتي سالم الزمانان، في الحنّانة بالنجف.

وأضاف البيان أن الصدر بحث مع الضيوف دعم الدول المجاورة للعملية السياسية، متمنيًا أن يكون العراق هو عنصر جامع للمنطقة لإحلال السلام وإبعاد شبح التطرف.

وأشار رجل الدين العراقي إلى أن كل ما يحدث في دول الجوار يفيء بظلاله على العراق والعكس أيضًا، داعيًا الدول المجاورة إلى تقديم الدعم للعراق من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط دون التدخل في الشأن العراقي.

وكان لافتًا في الاجتماع عدم دعوة السفير الإيراني إيرج مسجدي، وهو ما اعتبر رسالة إلى طهران بالابتعاد عن الشأن العراقي، وظروف تشكيل الحكومة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن حراك يقوم به الصدر منذ أيام لتشكيل الحكومة العراقية بالتحالف مع الكتل الأخرى، حيث حصل تحالف “سائرون” المدعوم من الصدر على أكثر من 50 مقعدًا في البرلمان العراقي الجديد.

والتقى الصدر، أمس الخميس، زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وبحث معه تشكيل الحكومة العراقية، واتفق الجانبان على ضرورة تشكيل حكومة أبوية بعيًدا عن المحاصصة والطائفية.

وجرت الانتخابات العراقية يوم السبت الماضي بمشاركة 10 ملايين ناخب من أصل 24 مليونًا يحق لهم الانتخاب، وهي النسبة الأدنى منذ عام 2003.

وحل تحالف “سائرون” في المرتبة الأولى، وتحالف “الفتح” في المرتبة الثانية، فيما جاء تحالف “النصر” في المرتبة الثالثة.