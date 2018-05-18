إصابة 23 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

أُصيب 23 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرق قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصلت الأناضول نسخة منه:”إن 23 فلسطينيًا أُصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرق قطاع غزة”.

ولم يوضح “القدرة” حالة الإصابات التي وصلت مستشفيات قطاع غزة.

وعصر اليوم، توافد الفلسطينيون نحو مخيمات “العودة” (الخمسة)، للمشاركة بمسيرات العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم “جمعة الوفاء للشهداء”.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/ آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها العام 1948.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد 110 فلسطينيين، وأُصيب نحو 12 ألف آخرين، برصاص إسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، وفق أحدث الإحصائيات.