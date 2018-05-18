وفاة إياد الراوي قائد “جيش القدس” في عهد صدام حسين

توفي اليوم الجمعة، قائد “جيش القدس” في عهد الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، الفريق أول الركن إياد فتيح الراوي، إثر جلطة دماغية.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أنّ الراوي القيادي في الحرس الجمهوري السابق، وقائد جيش القدس توفي اليوم، إثر إصابته بجلطة دماغية في مستشفى اليرموك غرب بغداد، الذي نقل إليه قبل أيام من سجنه بعد تعرضه لوعكة صحية.

يشار إلى أنّ الراحل بدأ خدمته في الجيش المنحل ضابطًا في وحدة مدرعة، وشارك في الحرب مع إيران (1980- 1988)، وتعرض لإصابة بالغة في رأسه حينما كان يقود هجومًا مضادًا ضد هجوم إيراني.

وفي العام 2001 أعلن الرئيس السابق صدام حسين، عن إنشاء جيش القدس، ذلك بهدف تحرير فلسطين وقتال إسرائيل، وقد تولى الراوي رئاسته، وكان العدد المعلن لهذه القوة هو 7 مليون عراقي، بينما حامت شكوك حول حقيقة وجود هذا العدد من المتطوعين.

وبعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 أدرج الراوي ضمن قائمة ضمت 57 قياديًا في حزب البعث، ليتم اعتقاله ومحاكمته ضمن رموز النظام السابق.

وفي عام 2008 قضت المحكمة الجنائية العليا بالسجن مدى الحياة بحق إياد فتيح الراوي، وعدد من ضباط الجيش العراقي السابق، لينتهي أجله اليوم في مستشفى اليرموك غرب بغداد.