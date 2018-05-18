وكالة: العراق يعلن اليوم النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية

أكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أنه لا تأجيل للنتائج النهائية للانتخابات، التي شهدتها البلاد السبت الماضي، وسيتم إعلانها في وقت لاحق من مساء الجمعة.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء في وسائل إعلام محلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية تأجيل إعلان النتائج، على خلفية حديث بعض الكتل السياسية عن وجود “تلاعب” في عمليات الفرز الذي جرى إلكترونيًا لأول مرة في البلاد.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام إن “مؤتمرًا صحفيًا ستعقده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي لبغداد (19:00 تغ) لإعلان النتائج النهائية وتوزيع مقاعد البرلمان الـ329 على الكتل السياسية”، ولا تأجيل.

وأوضح المصدر أن “الهيئة القضائية في المفوضية ستتولى النظر بجميع الطعون التي قدمت للمفوضية والتي تجاوزت ألف طعن بعد مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات”.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن النتائج النهائية للانتخابات اليوم الجمعة، دون ذكر ساعة بعينها.

وفي وقت سابق اليوم، رفضت المفوضية في بيان، طلبات كتل سياسية لإجراء عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية يدويًا، مؤكدة أن القانون ألزمها باستخدام الأجهزة لهذا الغرض، دون التطرق لساعة إعلان النتائج.

وأظهرت النتائج الأولية تصدّر تحالف “سائرون”، الذي يحظى بدعم السياسي المعارض مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، يليه تحالف “فتح”، بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في المركز الثالث.

وتشكك كتل سياسية بارزة بعملية الاقتراع إثر عدم تحقيقها نتائج مرجوة، وهي: ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي)، وائتلاف الوطنية (بزعامة إياد علاوي)، وتحالف القرار العراقي (سني بقيادة أسامة النجيفي)، وحركة التغيير (كردية معارضة)، والتركمان.

وتعد هذه الانتخابات الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، نهاية 2017، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي، عام 2011.