الأمير زيد: إسرائيل تحبس سكان غزة في “عشوائيات سامة”

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون في غزة “محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت”.

وفي افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تتمخض عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة، وجه الأمير زيد انتقادات حادة لإسرائيل، معتبرا أن قواتها الأمنية قتلت 60 فلسطينيًا يوم الإثنين الماضي وحده.

وقال: “لن يصبح أي شخص أكثر أمانًا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي، ضعوا حدًا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد”.