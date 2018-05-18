فرنسا تجمد أصول أفراد وشركات مرتبطة بـ”الكيمياوي” في سوريا

جمدت فرنسا اليوم الجمعة، أصول 3 أفراد و 9 شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيمياوية في سوريا.

وفي بيان مشترك، قال وزير المالية برونو لو مير ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى المركز بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية لصالح حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال البيان: “تم استهداف 3 أفراد و 9 شركات لدورهم في الأبحاث، والحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد”.

ولم يكشف البيان هويات الأفراد والشركات.