الجيش الليبي يستعيد قطعة بحرية بعد غياب 7 سنوات بالخارج

أعلنت القوات المسلحة الليبية، الخميس، استعادة “أهم القطع البحرية” بعد 7 أعوام من تواجدها في الخارج.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي في ليبيا، أن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من استرجاع إحدى القطع البحرية بعد 7 سنوات من تواجدها في الخارج لتنضم إلى الأسطول البحري وتشارك في حماية المياه الإقليمية الليبية وفي الحرب على الإرهاب والاتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية”.

وتعد “الفرقاطة الهاني” من أضخم القطع البحرية التي تمتلكها الدولة الليبية وقد ظلت راسية بالمياه المالطية بسبب الأحداث التي تعيشها ليبيا منذ 7 سنوات.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لعملية الكرامة، أطلق على القطعة البحرية اسم “خافرة الكرامة”.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، كان في استقبالها بقاعدة بنغازي البحرية، عدد من المسؤولين على رأسهم وكيل عام وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة اللواء يونس فرحات، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي.

وأقيم حفل الاستقبال بالمناسبة على متن “الخافرة” حيث رفع العلم الليبي فوقها مباشرة فور توقفها وأطلق النشيد الرسمي إعلانًا بضمها للأسطول البحري.