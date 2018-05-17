للمرة الأولى منذ 17 عامًا.. إسرائيل تسمح بإدخال البطيخ للأسرى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال سمحت بإدخال البطيخ للأسرى داخل السجون، بعد منعه مدة 17 عامًا متواصلة.

ومن المفترض أن يحصل كل 6 أسرى على بطيخة واحدة فقط، وسط استمرار منع سجون الاحتلال لعدد من الأصناف والمأكولات الأخرى.

وتمنع سجون الاحتلال إدخال أصناف كثيرة من الفاكهة، منها الجوافة والشمام والفراولة والبرتقال، إضافة إلى منع البيض النيئ والبهارات.

ويضطر الأسرى إلى استخدام أصناف أخرى لإعداد الطعام خاصة في شهر رمضان، كما يحاولون إعداد الأطعمة المختلفة مثل “المقلوبة والقطايف” إضافة إلى “الكنافة”.