السنوار: مصر لم تبلغنا بأي رسائل تهديد من إسرائيل

قال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، مساء الخميس، إن “مصر لم تنقل لنا رسائل تهديد خلال لقائها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعددًا من قيادات الحركة في القاهرة مؤخرًا.”

وأضاف السنوار في حوار على قناة الأقصى الفضائية: إن “المصريين نصحونا بألا تتدحرج الأمور في 14 أيار/مايو إلى مواجهة مسلحة”، منوهًا إلى أن “هذا أمر يتفق مع رؤية حماس والفصائل الفلسطينية”.

وفي معرض الحوار، طالب السنوار حركة فتح “بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية في كل نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، للانتقام من جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار السنوار إلى أنه “يجب على حركة فتح أن تعيد حساباتها باتجاه تفعيل قوة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، فمسيرات العودة لا تقتصر على حماس، لكن حماس جزء منها وستواصل دعمها لها حتى تحقيق أهدافها”.

وذكر أن “مسيرة العودة أعادت قضية حق العودة بقوة وحيوية، وأسقطت نظرية انشغال العالم عن قضية فلسطين”، لافتًا إلى أن “غزة سجلت بدماء أبنائها في 14 أيار/مايو رفضها القاطع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.

ونوه إلى أن “حركته حين تلجأ للمقاومة الشعبية لا يعني ذلك التخلي عن المقاومة المسلحة، وأنها جاهزة للقيام بدورها في حماية القضية الفلسطينية ومستعدة للتضحية من أجل ذلك”.

وحول تصريحاته بشأن المصالحة الفلسطينية، شدد على أنه “لم أندم على تصريحات حول اندفاعنا للمصالحة، والعمل على جمع شمل شعبنا واجب لا يُندم عليه، فقضيتنا الوطنية تعيش في أكثر مرحلة صعوبة وتعقيدًا، وباب حماس ما زال مفتوحًا ومشرعًا لتحقيق وحدة وطنية حقيقية، لا إقصاء فيها ولا تهميش”.

وختم السنوار حديثه بقوله: إن”ملف الأسرى على رأس أولويات حماس، وهي جاهزة للدخول في مفاوضات صفقة وفاء أحرار2، لكن الاحتلال يناور ويكذب ليجبر حماس على تقديم التنازلات”.