الجامعة العربية تلجأ لمجلس الأمن للتحقيق في جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مساء الخميس، إن الجامعة ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عقب اجتماع طارئ على المستوى الوزاري في القاهرة.

وأوضح أبو الغيط أن الجامعة ستلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا صدر فيتو أمريكي في مجلس الأمن.

وأضاف بقوله: “الليلة سيلتقي وفد الجامعة والمجموعة العربية في نيويورك، لتنفيذ المحاور التي طرحت في هذا القرار”، مؤكدًا وجود عدة مسارات للتحقيق في “الفعل الإسرائيلي”.

بدوره، قال الجبير، إن الجامعة العربية ستكثف خلال أيام “خطة التحرك الاستراتيجي لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس”.

وتابع أن “موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية، وهي التي طرحت المبادرة العربية لإيجاد حل لها”.

وأضاف أن “المملكة تؤمن بأن الحل السلمي قائم على المبادرة العربية (قمة بيروت 2002) بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جهته، اقترح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، أن تستدعي الدول العربية سفراءها لدى واشنطن للتشاور ردًا على قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وقال المالكي في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة: “ليس هناك من ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور”.

وافتتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في إسرائيل في القدس يوم الإثنين، بينما قتل جنود إسرائيليون عشرات الفلسطينيين خلال احتجاجات في قطاع غزة.