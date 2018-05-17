وسط تنديد بدورها المزعزع للاستقرار في المنطقة.. أمير قطر يشكر إيران

المصدر: أ.ف.ب

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره للرئيس الايراني حسن روحاني على موقف بلاده من أزمة بلاده ومساعدتها الدوحة في ظل المقاطعة الخليجية لقطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ان أمير قطر والرئيس الايراني بحثا في اتصال هاتفي لمناسبة تبادل التهاني بحلول شهر رمضان “تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

ويأتي الاتصال في ظل تنامي الدعوات العربية للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة المتسبب في زعزعة الاستقرار في دول عربية عدة لا سيما اليمن وسوريا والعراق.

وخلال الاتصال عبّر الشيخ تميم عن “شكره” للرئيس الايراني “على موقف إيران من الحصار المفروض على قطر ومساهمتها في التخفيف من آثاره الاقتصادية، لاسيما من خلال فتحها لمجالها الجوي والبحري”.