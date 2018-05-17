دعوة أممية للتحقيق في تزوير الانتخابات.. والعبادي يحيل المفوضية إلى “نزاهة”

دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش مفوضية الانتخابات إلى التحقيق الفوري والشامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، فيما أحال رئيس الوزراء حيدر العبادي مفوضية الانتخاب إلى هيئة النزاهة.

وقال كوبيش في بيان له اليوم الخميس: ينبغي أن تتحرك المفوضية على وجه السرعة للتعامل بجديةٍ مع جميع الشكاوى، بما في ذلك إعادة الفرز اليدويّ الجزئيّ في مواقعَ مختارةٍ، لا سيما في كركوك.

وأضاف كوبيش إنني أدعو كافةَ الأطراف السياسية الفاعلة إلى دعم السلام ومواصلة الالتزام بحلّ أية نزاعاتٍ انتخابيةٍ عبر القنوات القانونية المعمول بها.

بدوره أحال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعضاء مفوضية الانتخابات إلى هيئة النزاهة بسبب التلكؤ الحاصل في إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الأخير وجه كتابًا إلى النزاهة يتضمن خرقًا من قبل المفوضية قبل إجراء الانتخابات، بسبب عدم قيام المفوضية المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات.

وأضاف البيان أن شروط إجراء الانتخابات كانت تتضمن التعاقد مع شركة لفحص الأجهزة الألكترونية للتأكد من سلامتها الفنية، لكن المفوضية لم تقم بهذا الإجراء.

ومنذ إعلان المفوضية النتائج الأولية لانتخابات الثاني عشر من أيار، تحتدم الخلافات بشأن نتائج الانتخابات التي شابتها عمليات تزوير واسعة.

وحل تحالف”سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر في المرتبة الأولى ثم قائمة الفتح بزعامة هادي العامري في المرتبة الثانية، فيما حل تحالف”النصر” بزعامة العبادي في المرتبة الثالثة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة يوم السبت المقبل، لمناقشة تطورات الأحداث ومناقشة الخروقات الحاصلة في عمل مفوضية الانتخابات.