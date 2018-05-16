طائرات إسرائيلية تقصف موقعًا عسكريًا لحماس” شمال غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، ليلة الخميس، موقعًا تابعًا لحركة حماس في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان لـ”إرم نيوز” بأن “طائرات إسرائيلية من نوع F16، شنت غارات بـ8 صواريخ على موقع عسقلان التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال غزة“.

وأضاف الشهود أن “طواقم الإسعاف والمطافي سارعت إلى المكان، فيما لم يتم التأكد من وقوع إصابات، لكن القصف تسبب بخسائر مادية كبيرة”.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها، أن “فلسطينيًا أصيب بجراح متوسطة في قدمه، جراء القصف”.

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية إسرائيلية، ثلاثة مواقع رصد تتبع لحماس، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتشهد أجواء غزة تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية الإسرائيلية، وطيران الاستطلاع، في ظل توتر أمني بعد فعاليات مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية للقطاع.