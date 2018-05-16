بينهم أجانب.. الحكومة اليمنية تسعى إلى تحرير أسرى في سجون الحوثيين

المصدر: أ ف ب

عرضت الحكومة اليمنية على الحوثيين الأربعاء تبادلًا للأسرى وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، بحسب ما أفاد بيان سعودي.

وصدر العرض في الرياض عن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، ووزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، وذلك عشية حلول شهر الصيام، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السعودية.

وعبّر الوزيران عن الرغبة بأن يتولّى الهلال الأحمر، والصليب الأحمر، الوساطة لضمان عودة كافة الأسرى والمعتقلين، وبينهم 14 صحافيًا معتقلين لدى الحوثيين، إلى منازلهم خلال رمضان.

كما أشار “عسكر” في البيان إلى معتقلين أجانب دون تحديد عددهم، أو جنسياتهم، فيما لا يُعرف عدد الأسرى والمعتقلين لدى المعسكرين.

وكان تم تبادل مئات الأسرى والمساجين في الماضي بين القوات الحكومية والحوثيين بوساطات قبلية.