إسرائيل تكشف عن سلاح “قذر” لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين (صورة)

لجأت إسرائيل إلى سلاح جديد “قذر” لمواجهة المتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة، في محاولة من جيش الاحتلال إلى تجربة وسائل جديدة لقمع الفلسطينيين.

وكشف مدير البحوث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عن سلاح جديد سيساعد جنود الاحتلال الإسرائيلي على تفريق متظاهري مسيرات العودة بوسائل غير عنيفة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: تم تطوير مشروع “رافكان شوكو” بالتعاون مع مصانع الدفاع الإسرائيلية، وخاصة في أحداث الأسبوع الحالي يوم النكبة، حيث بدأ المهندسون العمل من أجل صنع سلاح غير عنيف لتفريق المظاهرات.

وتنطوي فكرة السلاح الجديد على “حوامة” تقوم برمي أكياس من المياه العادمة لتفريق المظاهرات، حيث تم تطويرها خصيصًا لأحداث النكبة في قطاع غزة.

وأضافت القناة: “مع التطور الجديد، لا يُطلب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي الوصول إلى نقطة قريبة من الحدود، عندما يتم تنفيذ جميع العمليات من الجو ومن القوات البرية”.

وأوضحت القناة بأنه “تم تجهيز الحوامة بقذيفة قادرة على احتواء كمية كبيرة من أكياس القاذورات التي تحمل رائحة كريهة، وقد أطلقت عليها اسم الشوكولاته”.

وبحسب القناة، فإنه لدى “الحوامة” القدرة على إطلاق نفس الأكياس من الهواء إلى الأرض عند الطلب، وتنفجر الأكياس على المتظاهرين.