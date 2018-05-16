موجة غضب عراقية ضد إيران تستقبل قاسم سليماني في بغداد (فيديو)

استقبل آلاف العراقيين قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بهتافات ضد طهران التي تريد – على ما يبدو – تأمين قيادة سياسية موالية لها، لاسيما مع قرب الإعلان عن نتائج الانتخابات.

آلاف العراقيين هتفوا في ساحة التغيير وسط بغداد رفضًا لزيارة سليماني: “إيران بره بره”، وهو شعار يعبّر عن رغبة شعبية في خروج إيران من المشهد العراقي، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لبلادهم.

المتظاهرون أظهروا من خلال الهتافات التناقض بين مسمى الجناح المسلح الذي يتولاه سليماني وبين تحركاته على أرض الواقع، حين طالبوه بالتوجه نحو القدس المحتلة بدل زعزعة أمن العراق وسوريا، بعدما نددوا بتدخلات إيران في الشأن العراقي.

انتقل الهجوم على سليماني إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الذي انبرى رواده في التعبير عن انزعاجهم من التدخلات الإيرانية في البلاد.

والتقى قائد فيلق القدس خلال زيارته إلى بغداد قيادات شيعية في العراق؛ بهدف ضمان وصول رئيس وزراء عراقي موالٍ لطهران.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بخلاف هادي العامري الذي حل فيما يبدو في المرتبة الثانية، بينما جاء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة على الأرجح، وفق المؤشرات غير الرسمية.