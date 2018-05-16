تقدم متسارع وسيطرة متوالية للجيش الليبي في درنة

خاض الجيش الوطني الليبي، ظهر اليوم الأربعاء، معارك عنيفة مع جماعات مسلحة، جنوب وشرق درنة، بينما شنّ سلاح الجو الليبي غارات جديدة على معاقل المسلحين وألحق بهم خسائر فادحة.

وقد أعلن مصدر عسكري لموقع “إرم نيوز”، أن الجيش الليبي واصل تقدّمه على كل المحاور و الجبهات في مدينة درنة، كما شنّ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، غارتين جويتين على منطقة “الفتائح” بضواحي مدينة درنة.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمر المختار عبد الكريم صبرة إن وحدات من الجيش حرّرت اليوم موقع النصب التذكاري بعد معارك شرسة مع الإرهابيين الذين ولّوا فارين.

وبيّن صبرة في تصريح لـ “إرم نيوز” أن الوحدات العسكرية قتلت وجرحت العديد من الإرهابيين، وغنمت أسلحة متوسطة وخفيفة وصواريخ حرارية إضافة إلى دبابة ودمرت دبابتين.

وتدور حاليًا اشتباكات عنيفة جدًا في منطقة عقبة الظهر الحمر – شيحا، المدخل الجنوبي لمدينة درنة وتستهدف مدفعية الدبابات أوكار الجماعات الإرهابية بالمحور الغربي، كما تستهدف بالمحور الشرقي .

وكشفت مصادر محلية ليبية، أن إحدى الغارات الجوية استخدم فيها مقاتلة من نوع “ميغ”، واستهدفت معاقل للجماعات المسلحة بمنطقة “حجاج الفتائح” وكانت الإصابات مباشرة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش الوطني الليبي تواصل تقدمها بشكل حثيث على كافة المحاور في درنة وسط مؤشرات على قرب تحرير المدينة.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، سيطرته على مواقع جديدة في مدينة درنة، شرقي البلاد، بعد تقدمه في عدة محاور القتال بالمدينة وسيطرته على محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومرتوبة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المساري، في بيان: “قامت القوات المسلحة العربية، بتنفيذ مهمة قتالية مخطط لها مسبقًا”، مضيفًا أن “قوات الجيش قد تمكنت من السيطرة على مواقع العدو الحصينة في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة في مدينة درنة”.

وأضاف البيان أن “تقدم الجيش الليبي كبّد العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات وما زالت القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب”.