تفجير انتحاري يودي بحياة 5 مدنيين في بغداد

قتل 5 مدنيين على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في تفجير انتحاري شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال النقيب في شرطة بغداد أحمد خلف، إن “انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه وسط مجلس عزاء في قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أدى الى مقتل 5 على الأقل وإصابة العشرات”.

وأضاف خلف أن “قوات الأمن أغلقت المنطقة بالكامل، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والقتلى”.

ومطلع الشهر الجاري، شهد القضاء ذو الغالبية السنية هجومًا مسلحًا نفذه تنظيم “داعش”، أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان قد سيطر على نحو ثلث البلاد في 2014.

لكن التنظيم يواصل شن هجمات وينفذ تفجيرات في بغداد ومناطق أخرى من العراق.