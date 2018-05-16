الصدر: مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط بالعراق ‎

أعلن الزعيم العراقي المعارض، مقتدى الصدر، الأربعاء، أن بغداد مقبلة على تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال الصدر، وهو زعيم تحالف “سائرون” متصدر الانتخابات البرلمانية “إننا مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون باباً لرزق الشعب ولا تكون منالاً لسرقة الأحزاب”.

وأضاف في بيان نشره عبر “تويتر”: “كلا، للهيئات الاقتصادية”.

وتصدر تحالف “سائرون”، الذي يضم قوى شيعية وعلمانية، نتائج الانتخابات البرلمانية، في 6 محافظات عراقية من أصل 18 محافظة، فضلاً عن حلوله في المرتبة الثانية بـ4 محافظات أخرى.

والانتخابات البرلمانية، التي جرت السبت، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش المتشدد نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

وتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 329 مقعدًا في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.