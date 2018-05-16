بالفيديو.. ظهور علني نادر للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

بث التلفزيون الجزائري مساء الثلاثاء، لقطات وثقت ظهورا علنيا نادرا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عاما) أثناء زيارته موقع بناء المسجد الكبير في العاصمة الجزائر و تدشينه الزاوية البلقايدية.

ويثار جدل حول مشروع بناء المسجد الكبير، بسبب تكلفته الباهضة والتي تبلغ حوالي 1.6 مليار دولا.

وظهر بوتفليقة الذي يعاني من مشاكل صحية منذ سنوات بعد إصابته بسكتة دماغية، وهو جالس على الكرسي المتحرك، أثناء تدشينه الزاوية البلقايدية خارج العاصمة الجزائرية.

والزاوية البلقايدية هي إحدى الزوايا العلمية الدينية الجزائرية، تحمل اسم علم من أعلام التصوف الجزائري وهو محمد بلقايد الذي أخذ الطريقة من محمد الهبري العزاوي الزروالي.

يذكر أن الرئيس بوتفليقة يعتزم الترشح لفترة رئاسية خامسة وسط مطالبات من أحزاب عدة لتقدمه للترشح لا سيما من حزب جبهة التحرير الوطني.