وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية الثلاثاء إن الجامعة العربية ستعقد اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس بطلب من السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وشيع سكان قطاع غزة الثلاثاء 60 شهيدًا سقطوا الإثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في أدمى يوم بالقطاع خلال سنوات في احتجاجات على الحدود تزامنت مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر دبلوماسي عربي لم تذكر اسمه قوله إن الاجتماع يهدف “لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة”.

ومن المتوقع أن تعقد الجامعة العربية اجتماعًا اليوم الأربعاء على مستوى الممثلين الدائمين.