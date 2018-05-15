العراق.. مذكرة اعتقال بحق مرشح فاز بالانتخابات البرلمانية

أصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق مرشح فاز في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت السبت الماضي.

وأدانت المحكمة المرشح وجيه عباس، العضو في تحالف “الفتح” المكون من غالبية فصائل “الحشد الشعبي“، بـ”الإهانة”، إثر اتهامه نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014.

وبحسب المذكرة الصادرة من محكمة استئناف نينوى، منح أفراد الضبط القضائي والشرطة الإذن بالقبض عليه، وفق المادة الـ202 من قانون العقوبات، الخاصة بتوجيه الإهانات العلنية، والتي قد يواجه بموجبها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

وتعقيبًا على القرار، قال “عباس” في بيان، إن الدعوى المرفوعة في محكمة نينوى غير قانونية، نظرًا لاختصاص محكمة تحقيق الكرادة، في العاصمة بغداد، بالنظر فيها.

وكان عباس قد وجه عبر قناة “العهد” المحلية، التي يعمل فيها، اتهامات للنجيفي بمسؤوليته عن سقوط الموصل، وبأنه “طائفي” ومرتبط “بجهات خارجية”، دون تسميتها.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت السبت الماضي بنسبة مشاركة بلغت 44.52% ، تقدم تحالف “سائرون” المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، تلاه تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، ثم تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ثم ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.