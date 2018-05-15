لبنان.. جعجع يلتقي الحريري للمرة الأولى منذ أزمة الاستقالة‎

التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة اللبنانية، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري في مقرّ إقامته في “بيت الوسط” بالعاصمة بيروت.

ويعد هذا اللقاء الأول بعد استقالة الحريري، ويأتي في سياق الاستعدادات لتشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه.

وفي انتخابات الأسبوع الماضي، أحرز حزب “القوات” المسيحي تقدمًا لافتًا بفوزه بـ16 مقعدًا، فيما خسر تيار المستقبل السني، بزعامة الحريري، 13 مقعدًا، وحصل على 21 من أصل 128 هم إجمالي عدد مقاعد المجلس.

ومع ذلك، يبدو سعد الحريري هو الأكثر حظًا لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق توزيع مقاعد البرلمان المنتخب وخارطة التحالفات.

ويعتبر جعجع، حليف الحريري سابقًا، أحد أهم أركان قوى “14 آذار”، المناهضة لـ”حزب الله” وإيران.