رسميًا.. الخميس الأول من رمضان في هذه الدول

أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت ومصر والعراق واليمن وفلسطين ولبنان وقطر، رسميا مساء اليوم الثلاثاء، أن بعد غد الخميس سيكون غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكدت المحكمة العليا بالسعودية، ودائرة القضاء في أبوظبي، أن يوم الخميس المقبل هو اول أيام شهر رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، “تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مملكة البحرين.. والأربعاء المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس أول أيام الشهر الكريم”.

وبدوره، أعلن مفتى الأردن محمد الخلايلة، “تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الأردن، والخميس أول أيام الشهر المبارك”.

وفي الكويت، أعلنت “هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أن بعد غد الخميس أول ايام شهر رمضان المبارك”، وكذلك أعلن مفتى الجمهورية في مصر، أن “غدا المتمم لشعبان والخميس أول أيام رمضان”.

وفي العراق ولبنان، أعلن ديوان الوقف السني، أن “يوم غد الأربعاء متمم لشهر شعبان، ويوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك”.

ومن جانبه، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، في بيان، إنه “لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه يكون غدا الأربعاء هو الـمتمم لشهر شعبان، ويكون بعد غـدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك”.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، في بيان، أنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وعليه يكون غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك”.

كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية أن غدًا الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.