بعد تصدر تحالفه.. تفجير موقعين تابعين للصدر جنوب العراق‎

قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين فجروا مقرًا عسكريًا ومؤسسة دينية تابعين للتيار الصدري، الذي يتزعمه المرجع الشيعي مقتدى الصدر، في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

وأوضح الملازم “محسن الأوسي”، الضابط في الجيش العراقي، أن “مجهولين فجروا مقر اللواء الـ28 التابع لسرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري)، ومقر مؤسسة مال الأشتر، التابعة للتيار في محافظة ميسان”.

وأضاف أن “التفجير تم بواسطة عبوات ناسفة”، مشيرًا إلى أن “المقرين كانا خاليين لحظة تفجيرهما”.

وحقق تحالف “سائرون للإصلاح” المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، تقدمًا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت، السبت الماضي، في 6 محافظات من أصل 18، فيما حل ذات التحالف في المرتبة الثانية في 4 محافظات جنوبية.