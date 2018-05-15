بالفيديو.. فلسطينية تصدح بالقرآن لتشوش على حفل السفارة الأمريكية في القدس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة فلسطينية في مدينة القدس، تسكن بجانب السفارة الأمريكية الجديدة، رفعت صوت القرآن عبر مكبرات الصوت في ساحة منزلها للتشويش على احتفال نقل السفارة الأمريكية..

ويظهر في المقطع سيدة فلسطينية تقرأ القرآن وتجلس هي وابنها في منزلها القريب من السفارة الأمريكية في مدينة القدس، وقد استخدمت وسيلة جديدة للتشويش على الحفل بمكبرات الصوت وقراءة القرآن الكريم.

وعلّق عضو الكنيست الإسرائيلي عن (القائمة المشتركة) أحمد الطيبي على الفيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك بالقول: “لا صوت يعلو على صوت القرآن والمؤذن.. ( في حفل السفير الأمريكي فريدمان، اليوم، مع وفد أمريكي ).. وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت أمس أنها ستمنع صوت الأذان في المنطقة”.

وأضاف: “هذا الحفل الخاص في بيت مستوطن يهودي أمريكي في منطقة أبو طور( الثوري)، وصدح ترتيل القرآن من بيت فلسطيني مجاور هو بيت الأخ محمد زين ووالدته أم حمزة.. بعد استفزاز من العضو الليكودي يهودا جليك، تحية لكما محمد وأم حمزة. الشرطة وصلت لمكان الحادث. وحسب معلوماتي كانوا أخذوا كل هواتف الضيوف كي لا يتم تصوير ذلك، إلا أن أحد الضيوف صوّر ما حدث.. في القدس من في القدس إلا أنت..”.

