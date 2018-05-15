بالفيديو.. فتاتان فلسطينيتان تقاومان الاحتلال من “مسافة صفر”

أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاتين فلسطينيتين، أثناء مشاركتهما في فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وهما تقتحمان السياج الفاصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل، وتلقيان الحجارة على جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة جدًا.

ويظهر في الفيديو، الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاتان فلسطينيتان اقتحمتا السياج الفاصل واقتربتا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقامتا بإلقاء الحجارة عليه من مسافة صفر.

وفي الفيديو يظهر عدد من الشبان الفلسطينيين الذين يشاركون في المواجهات، يعبّرون عن إعجابهم بقوة وشراسة الفتيات اللواتي لم يخفن جنود الاحتلال رغم التهديدات المتواصلة بإطلاق النار على المتظاهرين العزل في المسيرات.

</span>

واستُشهدت رضيعة وطفل وشاب، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم للإصابة خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس بحق المشاركين في مسيرة “مليونية العودة”، عند السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عمر جمعة أبو فول والطفل طلال عادل مطر، متأثرين بالجروح التي أُصيبا بها خلال المواجهات شرق غزة.

وفي وقت مبكر، استشهدت الرضيعة ليلى الغندور (8 أشهر)؛ نتيجة اختناقها بقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال خلال المجزرة.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة يرتفع عدد شهداء “مليونية العودة” إلى 61 شهيدًا، إضافة لـ49 شهيدًا ارتقوا منذ انطلاق مسيرات العودة حتى يوم أمس، ليصل ضحايا قمع الاحتلال للمسيرات إلى 110 شهداء، بينهم أطفال، وذوو إعاقة، وشابة أيضًا ارتقت خلال المجزرة.