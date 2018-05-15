إضراب شامل يعم الضفة الغربية على أرواح شهداء غزة

عم الإضراب الشامل، صباح الثلاثاء، مدن وبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية كافة؛ حدادًا على أرواح 59 شهيدًا سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، الاثنين.

وحسب مراسل الوكالة، أغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما أعلنت نقابة المواصلات العامة تعطل خطوط النقل الداخلية والخارجية كافة، كما أغلقت الحكومة الفلسطينية دوائرها الرسمية ومدارسها كافة.

وشمل الإضراب الجامعات والمعاهد والبنوك والمخابز ومحطات الوقود.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في خطاب له قبيل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء الاثنين، الحداد لثلاثة أيام، والإضراب الشامل الثلاثاء على ضحايا قطاع غزة، وإحياء للذكرى الـ70 لـ”النكبة”.

وتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات صباح الاثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة “العودة”، رفضًا لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياءً للذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

وأسفر اعتداء الجيش الإسرائيلي على تلك التظاهرات، عن استشهاد 59 فلسطينيًا بينهم رضيعة، وإصابة 2771 آخرين، حسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة.

وردًا على خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم، واستدعاء سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ الجمعة المقبل.