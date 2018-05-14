استنكار عربي ودولي للأحداث الدموية في غزة

استنكرت دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، الإثنين، المجزرة الإسرائيلية بحق مسيرات سلمية فلسطينية على حدود غزة، منددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وأعلنت مصر رفضها القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية، واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، من تبعات التصعيد في الأراضي المحتلة، واستهداف المدنيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، نددت الخارجية البحرينية “بشدة”، باستهداف “المدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها التام لاستخدام إسرائيل القوة في مواجهة المسيرات السلمية الفلسطينية، في إشارة إلى احتجاجات غزة.

بدوره، حذّر العراق، في بيان للمتحدث باسم خارجيته، أحمد محجوب، من تداعيات “خطيرة” لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مدينًا استخدام السلطات الإسرائيلية العنف ضد المدنيين المحتجين بغزة.

وحمّل الأردن إسرائيل، “كقوة احتلال”، المسؤولية عن “الجريمة التي ارتكبت في قطاع غزة”، ودعا المجتمع الدولي إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الكويت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق الرصاص ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ممن تظاهروا احتجاجًا على بدء مراسم نقل سفارة واشنطن إلى القدس، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وأدانت تونس، بشدة عمليات القتل الممنهج للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية للتدخل الفوري، وفق بيان للخارجية التونسية.

من جانبه، اعتبر رجل الدين الشيعي البارز في العراق، مقتدى الصدر، أن افتتاح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس، بمثابة “معاداة للأديان السماوية”.

واعتبر الصدر، في بيان أن افتتاح السفارة “وصمة عار أخرى للاستعمار والاستكبار العالمي مع افتتاح بناية الشر الأمريكية (السفارة) في القدس الأقدس في فلسطين الإباء والجهاد”.

وفي المغرب، ندد برلمان المملكة، في جلسته العامة اليوم، بالقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، و”التصعيد الهمجي” الإسرائيلي ضد مسيرات العودة على حدود غزة.

وفي اليمن أيضًا، أدان وزير خارجية البلاد، عبدالملك المخلافي، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “عملية القتل الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل”.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، عن قلق بلاده إزاء سقوط الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيًا، في بيان له، كافة الأطراف إلى “تجنب المزيد من إراقة الدماء”.

وأعربت الحكومة البريطانية، عن قلقها إزاء العنف ضد الفلسطينيين الذين نظموا مظاهرات سلمية على حدود قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، “نشعر بالقلق بشأن أخبار العنف والموت في غزة”.

كما طالبت الخارجية الألمانية جميع الأطراف بالعمل لضمان عدم تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وإحلال “تهدئة عاجلة” بغزة.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إنها تلقت التقارير بشأن المواجهات الدموية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بـ”فزع وقلق بالغين”.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية أن تبقى التظاهرات سلمية وشعبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم ماكرون تعازيه بالضحايا الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء ارتفاع أعداد القتلى على حدود قطاع غزة.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية عن “غويتريش” قوله “أنا قلق بشكل خاص بشأن الأخبار القادمة من غزة وتفيد بوقوع عدد كبير من القتلى”.

كما طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، بإنهاء القتل تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب الحسين، في سلسلة تغريدات على “تويتر”،: “عمليات القتل الصادمة للعشرات وإصابة المئات جراء استخدام الذخيرة الحية من قبل إسرائيل في غزة يجب أن تتوقف الآن”.

ويأتي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.