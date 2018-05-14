فلسطين تقرر إحالة ملف الاستيطان رسميًا للجنائية الدولية

قررت القيادة الفلسطينية، مساء الإثنين، التوقيع بشكل فوري على الإحالة الرسمية حول الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.

وخلال مؤتمر بمدينة رام الله، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة قررت أيضًا دعوة مجلس الأمن للانعقاد بشكل طارئ.

وبيّن أنه تم التوقيع على انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة.

وأشار عريقات، إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية والحكومة للبدء بتنفيذ قرار المجلس الوطني، وتحديد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وفي 3 مايو/ أيار الماضي، كلّف المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) “اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف بإسرائيل، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.

ومساء الإثنين، عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعًا برام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وفي مستهل الاجتماع، طالب عباس، دول العالم، باتخاذ موقف فوري على إثر المجزرة الإسرائيلية التي وقعت الإثنين في قطاع غزة.

كما أعلن الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء في غزة.

وارتقى 55 شهيدًا و2410 مصابًا برصاص الجيش الإسرائيلي في مظاهرات نظمها آلاف الفلسطينيين، الإثنين، على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرق قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياءً للذكرى الـ70 للنكبة.

وعصر الإثنين، نقلت الولايات المتحدة سفارتها رسميًا إلى القدس، تنفيذًا لقرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.