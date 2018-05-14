العراق.. إرجاء إعلان نتائج انتخابات محافظتي كركوك ودهوك

أرجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الإثنين، الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في محافظتي كركوك ودهوك شمال البلاد.

وقال معن الهيتاوي رئيس مجلس المفوضين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء المفوضية، إن “المفوضية تجري الآن تدقيقًا لنتائج الاقتراع في محافظتي دهوك وكركوك، وحال الانتهاء سيتم الإعلان عنها”.

ولم تحدد المفوضية موعدًا ثابتًا لإعلان نتائج المحافظتين.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، نتائح أولية لـ6 محافظات هي ميسان، ونينوى، وصلاح الدين، وأربيل، والسليمانية، والنجف، وبذلك أصبح إجمالي المحافظات التي أعلنت نتائجها 16.

وكانت المفوضية قد أعلنت منتصف ليل الأحد-الإثنين، نتائج أولية لعشر محافظات، بغداد، واسط، المثنى وذي قار، بابل، كربلاء، البصرة والديوانية، ديالى، الأنبار.‎

ومنذ إغلاق صناديق الاقتراع، مساء السبت، يحتج التركمان والعرب في كركوك على نتائج مسربة تفيد بتقدم حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” في المحافظة الغنية بالنفط.

واتهم مسؤولون عرب وتركمان، الحزب الكردي بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.

ويطالب التركمان والعرب في كركوك بفرز وعدّ الأصوات يدويًا، وسط تحذيرات من اندلاع أعمال عنف في المحافظة، التي يقطنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب، وخصص لها 12 مقعدًا برلمانيًا، بجانب مقعد “كوتا” للمسيحيين.