مصر تدفع بمساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، الدفع بمساعدات إنسانية ومواد إغاثة إلى قطاع غزة، في ظل استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين يحيون ذكرى “النكبة” على حدود غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

وقال وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين إن بلاده سيّرت شحنات من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وجّهت باستقبال مصابي الأحداث بقطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات رفح والشيخ زويد والعريش، لافتَا إلى أن الوزارة دفعت بـ7 سيارات إسعاف مجهزة بطواقمها الطبية إلى معبر رفح لنقل المصابين.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعربت في وقت سابق عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.