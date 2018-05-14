الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لجرحى غزة

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، بهدف توفير أدوية عاجلة للمتضررين الفلسطينيين، على حدود قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وام”، أن المبلغ المخصص للمساعدة من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاء “لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينيين العزل على حدود غزة جراء المواجهات الدامية التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز”.

وأكد “الهلال الأحمر” أن “فريقًا من الهيئة سيقوم بتوفير المواد الطبية والأدوية العاجلة من جمهورية مصر العربية”.

وأسفرت المواجهات التي اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن وقوع 52 شهيدًا وأكثر من 2400 جريح.