تصريحات كوشنر حول الوصاية على القدس تغضب الأردن

ندد الأردن بتصريحات مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، والتي اعتبر فيها أن إسرائيل هي صاحبة الوصاية على القدس، خلال حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.

وأكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن تصريحات كوشنر مرفوضة، وتمثل مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة.

ولفت المومني إلى أن هذه التصريحات تتنافى مع الموقف الرسمي الأمريكي الذي عبر عنه نائب الرئيس ووزير الخارجية في زيارات سابقة لهما إلى المملكة.

واعتبر المحلل السياسي شاكر الجوهري أن “تصريحات كوشنر تحمل طابعًا عدائيًا تجاه المملكة يستهدف الشرعية الدينية لنظام الحكم دون الشرعية التاريخية والدستورية، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بالموقف الأمريكي تجاه الأردن بعيدًا عن التصريحات التي تصفه بالحليف الاستراتيجي ثم تخرج بتصرحيات عدوانية كتصريح كوشنر”.

وأضاف في حديثه لـ”إرم نيوز” أن “الأردن مطالب بتمتين الجبهة الداخلية والوقوف بحزم بوجه مثيري الفتن الاجتماعية بين مكونات الوطن الواحد، وتفعيل الموارد الداخلية لمواجهة أي ضغوط اقتصادية تضعف الموقف الأردني أمام حرائق الإقليم التي سدت أسواقًا أردنية مهمة زادت من أزمته الاقتصادية”.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي خالد المجالي إنه “ينبغي دق ناقوس الخطر عقب هذه التصريحات واتخاذ مواقف أكثر صلابة في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها المملكة، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية الأردنية مهددة، خاصة إن تم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن الذي يحتضن ملايين اللاجئين الفلسطينيين”.

واحتشد مئات الأردنيين أمام السفارة الأمريكية في عمان للتنديد بنقل السفارة الأمريكية للقدس، فيما وجه العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين بتعزيز قدرات المستشفى الميداني الأردني في غزة في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها القطاع المحاصر واستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

ويتمتع الأردن بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ويدعو دائمًا لتبني حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.