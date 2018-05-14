توقيف امرأة بعد مقتل دبلوماسي نيجيري في السودان

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات النيجيرية، الإثنين، أنّ امرأة متهمة بقتل دبلوماسي نيجيري معتمد في السودان، أوقفت على ذمة التحقيق في الخرطوم.

وعثر على حبيبو ألمون، القائم بالأعمال المكلف بقضايا الهجرة في السفارة النيجيرية، مقتولًا في منزله الأسبوع الماضي.

وقال توبي أديلاي الياس-فاتيلي المتحدث باسم الخارجية في أبوجا “أظهر التحقيق أنه قضى طعنًا”.

وأضاف “تبين أيضًا أنّه بعد ارتكاب الجريمة الفظيعة سرقت المشتبه بها (طالبة في الخرطوم من أصل نيجيري) أغراضًا شخصية تعود للضحية بينها مبلغ مالي”.

وهذا هو ثاني دبلوماسي يموت في السودان في أقل من عام، ففي آب/اغسطس عثر على السفير الروسي حينها ميرغاياس شيرينسكي جثة في حوض السباحة في منزله، وذكرت موسكو أنه توفي جرّاء نوبة قلبية.