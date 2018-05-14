حماس تدعو لفتح كافة الجبهات مع الاحتلال الإسرائيلي

دعت حركة المقاومة الإسلامية، “حماس“، اليوم الإثنين، إلى فتح خطوط المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية؛ ردًا على المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش بحق الشعب الفلسطيني في “مليونية العودة”.

وقال القيادي في الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي: إن “دماء آلاف الجرحى وعشرات الشهداء النازفة خلال معركة العودة وكسر الحصار في غزة وجريمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يستدعي فتح كل الجبهات في الضفة والقدس مع الاحتلال وعلى خطوط التماس كافة”.

كما أكد الناطق الإعلامي باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، أن “جريمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جاءت على أعتاب مجزرة دموية ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المتظاهرين السلميين في غزة، التي تتعرض لكارثة حقيقية بسبب الحصار”.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي:”الاحتلال الإسرائيلي تجرد من كل القيم والأخلاق الإنسانية باستهداف وقتل المتظاهرين السلميين، وشعبنا لن ينكسر أمام همجية الاحتلال وعنجهيته”.

وفتحت قوات الاحتلال نيرانها تجاه المتظاهرين السلميين في غزة، ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة الآلاف بجروح متفاوتة.